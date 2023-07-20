С 24 июля в Башкирии изменится расписание нескольких автобусов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Семь автобусных маршрутов, курсирующих в Хайбуллинском районе Башкирии, изменят свое расписание. Об этом рассказали в пресс-службе «Башавтотранса». Уточняется, что обновленный график начнет действовать с 24 июля.

— Автобусы по маршрутам № 101 «Самарское — Юлбарсово», № 101а «Акъяр — Самарское», № 107 «Акъяр — Бузавлык», № 109 «Акъяр — Байгускарово», № 110 «Акъяр — Степной», № 114 «Акъяр — Бурибай, № 115 «Акъяр — Илячево», № 166 «Уфимский — Акъяр» и № 202 «Акъяр — Янтышево» временно изменят график. Ознакомиться с расписание можно на нашем сайте, — сообщили в «Башавтотрансе».

Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут.

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