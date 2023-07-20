В Башкирии 9-летний мальчик сорвался с турникета

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ишимбае 9-летний школьник получил травму после падения с турника. Об этом рассказали в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

Известно, что несчастный случай произошел на улице Мичурина. Ребенок сильно ударился головой и ему понадобилась помощь медиков. В медучреждении мальчику сделали КТ и отпустили на амбулаторное лечение.

Добавим, что это не единственный случай, который произошел накануне, 19 июля. Еще один ребенок травмировался после падения с дерева. Пострадавшим оказался 7-летний мальчик из села Субхангулово Туймазинского района. Госпитализация ребенку не потребовалась.

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