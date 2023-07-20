В Башкирии с начала пандемии коронавирусом заразились 369 тысяч человек

Фото: Дмитрий ШАТАЛИН

Стали известны обновленные данные, отражающие эпидобстановку, связанную с коронавирусом в Башкирии. По сообщению регионального минздрава, за минувшие сутки в республике диагностировано еще 19 случаев заболевания ковидом, за все время — 369 500 фактов заражений.

Из общего числа инфицированных 362 829 человек побороли болезнь. Показатель выздоровления за последние 24 часа вырос на семь. В то же время на стационарном лечении находятся 83 пациента, из них большинство — жители Башкирии старше 60 лет.

За минувшие 24 часа не было зарегистрировано смертей от коронавируса. Общее число погибших от заболевания в республике — 6100.

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