Доверившаяся мошенникам пенсионерка из Башкирии отдала все сбережения и продала квартиру

Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница Октябрьского стала жертвой мошенников, которые убедили продать квартиру, отдать все сбережения и взять кредит. Об этом она рассказала сотрудникам отделения полиции, куда пришла написать заявление на аферистов.

Известно, что на телефон пенсионерки позвонил незнакомец и представился сотрудником «центрального банка». Мужчина заявил, что неизвестные получили доступ к счетами женщины и пытаются украсть все сбережения. Мошенник убедил женщину перевести все средства на безопасный счет и оформить займ. Однако на этом злоумышленники не остановились.

Они убедили пенсионерку, что кто-то пытается продать ее квартиру. Они предложили опередить их и выставить недвижимость на продажу, а деньги перечислить на очередной «безопасный счет».

— Общая сумма причиненного ущерба составила более трех миллионов рублей. Из них более 2 млн рублей — это средства от продажи недвижимости, около 700 тысяч рублей — личные сбережения, остальная часть — заемные средства, — уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Пенсионерка призналась, что знала о подобной схеме обмана, но не думала, что сама попадется на удочку мошенников. Так, например, вопрос покупателя квартиры, не заставляют ли ее кто-либо продать имущество, женщину не смутил.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

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