Жилые дома и школа в Уфе остались без воды

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе произошла коммунальная авария, из-за которой несколько жилых домов и образовательное учреждение остались без холодной воды. Об этом рассказали в пресс-службе городской «Водоканала».

Известно, что специалисты обнаружили утечку из земли в центре города. Временно водоснабжение было отключено по улицам Чернышевского, 125, 125/1 и Мингажева, 109/1, а также в школе № 126.

- На время устранения последствий и ремонта пришлось отключить трубопровод диаметром 150 миллиметров, - рассказали на предприятии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.