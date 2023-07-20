В Башкирии подорожали бананы, чай и яблоки

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Башкирии за неделю бананы, чай и яблоки. Это следует из данных, которые опубликовали аналитики Башстата.

Согласно предоставленной специалистами статистике, в период с 10 по 17 июля килограмм бананов подорожал на 6,1%. На этой неделе их средняя цена составила 90,91 рубля. Также жителям республики на 5% больше придется отдать за черный байховый чай (средняя цена – 1100,52 рубля) и на 4,8% за яблоки (111,45 рубля).

Но в то же время на этой неделе на 9,8% подешевели огурцы (средняя цена – 76,82 рубля), на 2,9% – репчатый лук (54,68 рубля), на 2,5% – вермишель (75,35 рубля).

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