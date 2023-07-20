На трассе в Уфимском районе обнаружено изувеченное тело пешехода

Фото: ГИБДД по РБ

В Уфимском районе насмерть сбит пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции. По информации ведомства, мужчина погиб накануне, 19 июля.

Трагедия произошла на 2 км автодороги Горново - Якшиваново. Изувеченный труп обнаружили местные жители, которые сообщили правоохранителям о жуткой находке. По их словам, не теле погибшего виднеются следы наезда.

Выяснилось, что на мужчину наехал 59-летний водитель «Лада Нива». По его словам, пешеход шел по краю проезжей части по ходу движения автомобиля, когда тот попал под колеса. Испугавшись последствий, мужчина с места ДТП сбежал.

- Сейчас водитель доставлен в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка, назначены ряд экспертиз, - сообщили в ведомстве.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.