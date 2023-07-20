В Башкирии 21 июля ожидаются туман и похолодание до +10°

Завтра, 21 июля, в Башкирии ожидаются туман и похолодание. Это следует из прогноза, опубликованного МЧС республики.

В последний день текущей рабочей недели жителям региона следует ожидать переменную облачность. Существенных осадков не предвидится. Ветер будет юго-западный 8-13 метров в секунду.

Температура грядущей воздуха ночью составит +10,+15°, днем потеплеет +21,+26°.

На республиканских дорогах ночью и утром местами образуется туман, из-за которого видимость составит 500-1000 метров.

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