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НовостиПроисшествия20 июля 2023 9:39

В Башкирии в ДТП погиб 34-летний водитель Range Rover

Авария случилась на дороге Александровка-Курьятмасово
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня ночью, 20 июля, в Давлекановском районе Башкирии в ДТП погиб водитель иномарки. Об этом рассказала пресс-служба республиканской ГИБДД.

Авария случилась на втором километре дороги Александровка-Курьятмасово. Range Rover, за рулем которой был 34-летний мужчина, вылетела в кювет и перевернулась. В результате происшествия водитель получил тяжелейшие травмы, он скончался прямо на месте произошедшего. Как стало известно сотрудниками дорожной полиции, погибший не был пристегнут ремнем безопасности.

По фактам ДТП была начата проверки, специалисты назначили ряд экспертиз.

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