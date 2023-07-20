В Уфе аварийную высотку на Уфимском шоссе за 25,2 млн рублей снесет компания «Атлант»

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе сносом аварийного дома №4 на Уфимском шоссе займется компания «Атлант». Это следует из данных, опубликованных на портале государственных закупок.

Контракт на снос здания с конторой заключит Управление капстроительства мэрии столицы Башкирии. Организация выполнит работы за 25 223 385,51 рублей. Средства выделят из бюджета города.

Работы по сносу девятиэтажки должны начаться 11 августа и завершиться 2 октября.

Напомним, история скандально известной панельки берет свое начало еще в 1975 году. Злоключения с ней стали происходить еще на этапе строительства. Дом стал деформироваться из-за проседающего фундамента, но, тем не менее, граждан после окончания работ в него все-таки заселили.

Впоследствии жильцы стали жаловаться на скрип в стенах по ночам и на появляющиеся в здании трещины. В 2014 году жильцы первых двух подъездов обратились в жилищную комиссию с просьбой о срочном расселении. Спустя два года половину строения признали аварийной, а по прошествии еще некоторого времени было констатировано, что весь дом опасен для проживания. В связи с этим чиновниками было принято решение расселить всех жильцов.

Ждать новых квартир многим жильцам пришлось ждать довольно долго. В прошлом месяце 72 семьи получили жилье в новостройке по улице Комсомольской, 106/3. Гражданам предоставили жилье с чистовой отделкой и с площадью равной той, что была у них ранее.

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