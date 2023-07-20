На дне озера в Башкирии обнаружили труп мужчины в салоне Chevrolet Niva

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера утром, 19 июля, в Краснокамском районе Башкирии на дне озера Лобода в салоне Chevrolet Niva обнаружили труп 43-летнего мужчины. Об этом рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Трагедия случилась в восьми километрах от города Агидель. Согласно одной из версий, мужчина, будучи был лишенным водительских прав, ехал по проселочной дороге в сторону рыболовного хозяйства, и в какой-то момент по неизвестной причине съехал в озеро и утонул.

По факту происшествия правоохранители проводят проверку, назначен ряд экспертиз.

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