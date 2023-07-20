Фото: Минкультуры России

Башкирия вошла в топ-10 по числу выданных «Пушкинских карт». Об этом в рамках заседания Комитета по культуре в Государственной Думе рассказала заместитель главы Минкульта России Надежда Преподобная.

В свое докладе чиновница сообщила, что с момента запуска программы (1 сентября 2021 года) более 8,6 миллиона молодых людей в России оформили «Пушкинскую карту», что составляет более 50% молодежи страны в возрасте от 14 до 22 лет.

В настоящее время в программе участвуют 1 816 музеев, 809 театров, 527 концертных площадок, 3 847 культурных центров, 1 470 библиотек, 1 505 образовательных учреждений и 738 кинотеатров.

Лидерами среди регионов по количеству оформленных «Пушкинских карт» в России стали Москва и Санкт-Петербург. В первую десятку рейтинга также вошли Башкирия, Краснодарский край, Челябинская, Кемеровская, Ростовская, Волгоградская и Нижегородская области.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.