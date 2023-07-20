На улице Ленина в Уфе обнаружили труп мужчины

Фото: Соцсети

Сегодня утром, 20 июля, в центре Уфы обнаружили труп мужчины. Об этом рассказали горожане в социальных сетях.

Тело покойного нашли на улице Ленина. Очевидцы рассказали, что труп был накрыт тканью, а возле него долгое время сидела женщина. К месту ЧП были направлены органы правопорядка и сотрудники скорой помощи. Медики были вынуждены констатировать смерть мужчины.

В пресс-службе МВД Башкирии «КП-Уфа» рассказали, что, согласно предварительным данным, мужчина перед смертью «почувствовал резкое ухудшение состояния здоровья».

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