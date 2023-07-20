С 24 по 29 июля из-за соревнований сурдлимпийцев в Уфе перекроют Затонское шоссе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 24 по 29 июля в Уфе из-за соревнований сурдлимпийцев перекроют Затонское шоссе. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

С 23 июля по 2 августа в столице Башкирии пройдут Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Состязания пройдут по 21 дисциплине, среди которых будут велосипедные гонки.

В связи с этим 24 июля с 08:00 до 16:00, 26 июля с 09:00 до 13:00, 27 июля с 07:00 до 14:00, 28 июля с 08:00 до 17:00 и 29 июля с 07:00 до 17:00 Затонское шоссе перекроют от съезда в сторону улицы Придорожной (напротив автозаправки) до съезда с проспекта Дружбы Народов.

Власти столицы Башкирии просят жителей и гостей города учитывать будущие ограничения движения и рекомендуют заблаговременно планировать свои поездки.

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