В Башкирии мужчина после пьянки оказался в реанимации с ножевым ранением

Фото: Архив "КП"

В башкирском городе Стерлитамак пьянка закончилась поножовщиной. Об этом рассказала пресс-служба МВД республики.

Правоохранители установили, во время застолья в квартире на улице Худайбердина 32-летний горожанин получил ножевое ранение. Он поругался с 43-летним жителем Ханты-Мансийского автономного округа. Словесный конфликт накалился до предела, и тогда мужчина из ХМАО схватился за кухонный нож и ударил им в грудь оппонента.

Мама потерпевшего, будучи на кухне, услышала шум драки, поспешила на помощь сыну, а затем вызвала скорую. В настоящее время раненый стерлитамаковец находится в реанимации.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Подозреваемый задержан и находится под стражей.

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