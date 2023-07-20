В Башкирии мужчина залез через окно в поликлинику и стал кричать, что его едят черви

Фото: Соцсети

В башкирском городе Нефтекамск разбушевавшийся мужчина устроил истерику в поликлинике. Видео с места события поделились горожане в социальных сетях.

Как рассказали очевидцы, мужчина забрался в медучреждение через окно, ворвался в кабинет, разделся и стал кричать о том, что его едят черви. На кадрах опубликованной видеозаписи запечатлено, как гражданина пытаются успокоить врачи.

Пресс-служба МВД Башкирии рассказала «КП-Уфа», что в поликлинику пришлось приехать полицейским.

– Мужчина находился в неадекватном состоянии. Сейчас он передан медицинским работникам, – сообщили правоохранители.

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