Пьяный житель Уфы разогрел на плите патрон, чтобы напугать приятеля

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителя Уфы осудили за незаконное хранение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

В минувшем январе подсудимый устроил у себя дома застолье. Он решил напугать гостя и разогрел на газовой плите холостой патрон. Случился хлопок, похожий на выстрел. Встревоженные соседи вызвали полицию. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили запрещенные предметы. Мужчина незаконно хранил у себя в квартире около 2,5 килограммов пороха и обрез охотничьего ружья.

Обвиняемый признал свою вину. Калининский районный суд Уфы назначил ему 6,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

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