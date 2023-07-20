В Башкирии чиновницу уволили за то, что подрабатывала массажем

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Миякинском районе Башкирии чиновницу уволили за то, что подрабатывала массажем. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Управляющая делами сельского поселения в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за прошлый год указала иной доход в размере 300 тысяч рублей. Было установлено, эти деньги она заработала, оказывая услуги массажа.

Согласно законодательство, муниципальным служащим запрещено заниматься другой оплачиваемой работой, если только это не преподавание или же не научная и творческая деятельность.

В связи с этим прокуратура внесла в адрес главы администрации сельского совета представление.

– По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования управляющая делами уволена в связи с утратой доверия, – сообщило надзорное ведомство.

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