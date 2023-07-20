В Башкирии в ДТП с самосвалом Shacman погиб пассажир «ГАЗели»

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня утром, 20 июля, в Иглинском районе Башкирии в ДТП погиб мужчина. Подробности рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась на 1507 километре Самара-Уфа-Челябинск недалеко от деревни Ленинское. Здесь столкнулись грузовая «ГАЗель» и самосвал Shacman. В результате случившегося пассажир отечественного автомобиля получил тяжелейшие травмы, от которых он, к сожалению, скончался. Также получил увечья шофер «ГАЗель», его госпитализировали.

На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники ГИБДД. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего ЧП.

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