В Башкирии среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья утвердили в размере 99 772 рублей

Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В Башкирии среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья на третий квартал 2023 года утвердили в размере 99 772 рублей. Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности главы Министерства строительства и архитектуры республики Егор Родин.

В опубликованном на официальном портале правовой информации документе утверждается, что средняя рыночная стоимость одного «квадрата» жилья необходима для расчета размера субсидий, выделяемых гражданам, постоянно проживающим и зарегистрированным в республике, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Субсидии указанным гражданам предоставляются из федеральной и республиканской казны на участие в строительстве (приобретении) жилья.

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