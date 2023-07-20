В Башкирии после пожара в частном доме госпитализировали 68-летнего мужчину

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня ночью, 20 июля, в Гафурийском районе Башкирии из-за пожара в частном доме пострадал человек. О происшествии сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент произошел на улице Саукакуш в деревне Кургашла. На место ЧП были направлены силы и средства МЧС, а также добровольные пожарные команды. Специалистам удалось ликвидировать открытое горение.

В результате случившегося пострадал 68-летний мужчина, его с ожогами госпитализировали уфимскую клиническую больницу №18. Дознаватель МЧС установил, что еще до прибытия пожарных, пострадавшего из полыхающего дома спас сосед.

В настоящее время дознаватель МЧС устанавливает причину произошедшего.

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