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НовостиПроисшествия19 июля 2023 17:00

В Башкирии 34-летний мужчина погиб от удара током

Погибшим оказался исполнительный директор ООО «НПО «Булат»
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Благовещенском районе Башкирии в возрасте 34 лет погиб исполнительный директор ООО «НПО «Булат». Об этом сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции. По информации ведомства, мужчина скончался от удара током.

Известно, что трагедия произошла 17 июля в деревне Щепное. Мужчина осматривал трансформаторную будку на бывшей площадке УМПО и получил разряд электричества. От тяжелой травмы он умер на месте происшествия.

Гострудинспекция начала расследование смертельного несчастного случая. Ведомство намерено выяснить причины и обстоятельства трагедии.

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