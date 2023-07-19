В Башкирии супруги незаконно получили субсидию по безработице в размере 145 тыс. рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Супруги из Башкирии обвиняются в мошенничестве. Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, жители Нуримановского района незаконно получили субсидии по безработице в размере 145 тысяч рублей.

По предварительной версии, мужчина, состоявший на учете в центре занятости, вступил в сговор со своей женой, которая работала в учреждении инспектором. Супруги подготовили пакет документов на получение единовременной финансовой помощи на ведение предпринимательства. В своей заявке они указали, что хотят заняться пчеловодством.

Заявление мужчины было принято и ему одобрили 145 тысяч рублей, 10 из которых он действительно потратил на реализацию бизнес-плана. Остальной же частью денег муж с женой распорядились по своему усмотрению.

- По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч.ч. 2,3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору и с использованием своего служебного положения), - заключили в прокуратуре РБ.

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