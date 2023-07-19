Обманувший жительницу Уфы мужчина предстанет перед судом за мошенничество

Фото: Даниил ОПАРИН

В Уфе перед судом предстанет местный житель, который обманул женщину, используя мошенническую схему «Ваш родственник попал в ДТП». Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По версии следствия, мужчина в феврале этого года познакомился в интернете с неустановленным лицом и договорился с ним обманывать доверчивых уфимцев. Сообщник обвиняемого позвонил жительнице столице и заявил, что с участием ее родственников произошло ДТП, а пострадавшая сторона требует деньги.

- Обвиняемый, прибыв к женщине, забрал 300 тыс. рублей, которыми подельники распорядились по своему усмотрению, - уточнили в прокуратуре.

Мужчина признал вину в совершении преступления.

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