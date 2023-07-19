Мэр Давлеканово предстанет перед судом за превышение должностных полномочий

Мэра Давлеканово Вячеслава Гапоненко осудят по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Башкирии. Уточняется, что расследование уголовного дела завершено.

В 2019 году в рамках реализации нацпроекта «Экология» администрация города и ООО «Уфимская Газовая компания» заключили муниципальный контракт на строительство системы очистки воды в Давлеканово. Сумма контракта оценивалась в более 89 млн рублей. Как следует из материалов дела, подрядчик уклонился от изначальной проектно-сметной документации, о чем знал Гапоненко. Мэр города был обязан внести корректировку, однако не сделал этого. Также глава городской администрации не получил разрешение на строительство объекта и не известил Государственный комитет РБ по жилищному и строительному надзору о начале строительства.

В итоге Гапоненко подписал акт приемки работ, который содержал недостоверную информацию, и подрядчик получил необоснованные 89 млн рублей.

Также следователи установили, что для контроля над стройкой на объекте мэр города заключил контракт с фирмой своих знакомых — ООО «Башкирская инженерно-строительная компания». Фактически услуги по контракту не оказывались, однако обвиняемый поручил своим сотрудникам произвести оплату более чем в полмиллиона рублей.

— Из-за незаконных действий мэра Давлеканово система очистки воды до сих пор не введена в эксплуатацию — у горожан нет чистой питьевой воды, которая соответствует всем требованиям, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Гапоненко свою вину признал частично.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.