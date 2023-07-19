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НовостиОбщество19 июля 2023 13:41

Троих пьяных вахтовиков из Башкирии не пустили на борт самолета «Новый Уренгой - Уфа»

Транспортные полицейские привлекли к ответственности четырех нетрезвых пассажиров
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В аэропорту Нового Уренгоя сразу четырех пассажиров не впустили на борт самолета, летевшего в Уфу. Среди них оказались и трое вахтовиков из Башкирии.

Как рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральского федеральному округу, изначально мужчины даже не были знакомы между собой, но каждый из них каратал время за рюмкой спиртного, ожидая свой рейс.

- Прибыв к стойке регистрации, стражи порядка задержали троих уроженцев Республики Башкортостан, мужчин 1971, 1978 и 1981 годов рождения и 48-летнего жителя Челябинской области. Они пытались пройти на борт самолета, - уточнили в ведомстве.

Несостоявшихся пассажиров оштрафовали на 500 рублей, а еще одного привлекли к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство»: мужчина позволил грубо обращаться с персоналом аэропорта.

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