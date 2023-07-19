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НовостиПроисшествия19 июля 2023 13:00

Прочитанная полицейскими лекция о мошенниках уберегла врача из Уфы от миллионного долга

Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Уфе 35-летняя врач одной из городских больниц едва не попалась на удочку мошенников. Аферисты пытались «развести» женщину по отработанной и проверенной схеме.

Как рассказали в пресс-службе МВД, на телефон уфимки поступил звонок от «сотрудника ФСБ», который сообщил, что мошенники пытаются взять на женщину кредит и украсть ее деньги со счета. Тогда собеседник предложил жительнице Уфы самой оформить кредит и перевести средства на безопасный счет.

Когда женщина уже оформила займ почти в 1 млн рублей, она вспомнила, что о такой схеме мошенничества им с коллегами рассказывали сотрудники правоохранительных органов. Тогда уфимка поняла, что чуть не стала жертвой аферистов и написала заявление в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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