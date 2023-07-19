В Уфе массово проверят водителей общественного транспорта

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе ожидаются массовые проверки водителей общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции. По информации ведомства, завтра, 20 июля, инспекторы ДПС будут дежурить на улицах города.

- Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров, - рассказали в ГИБДД.

Жителей Уфы попросили отнестись к пониманием к сплошным проверкам.

Напомним, 17 июля из движущегося автобуса выпал 16-летний подросток. Юноша получил травмы и был госпитализирован в больницу. По факту произошедшего начато разбирательство.

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