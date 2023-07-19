25-летний житель Башкирии изувечил женщину скалкой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нефтекамске 25-летний местный житель жестоко избил свою сожительницу скалкой. Молодой человек наносил один удар за другим и причинил женщине серьезный вред здоровью. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В суде установлено, что пара сильно поругалась в марте этого года. Ранее судимый горожанин схватился за скалку и стал бить ею несчастную. Экспертиза установила, что жительнице Нефтекамска был причинен вред здоровью средней тяжести.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Как следует из материалов дела, молодой человек даже частично возместил ущерб в размере 10 тысяч рублей. Однако это ему не помогло избежать реального срока.

— В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел полное признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка, а также добровольное частичное возмещение потерпевшей морального и материального вреда, — говорится в материалах дела.

В итоге мужчину признали виновным и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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