Башкирия на форуме «Умный город» представит ряд цифровых решений в городском хозяйстве

Фото: Рустем АХУНОВ

Башкирия на IV Международном форуме по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город – Умная страна»представит ряд цифровых решений в городском хозяйстве. Об этом рассказала пресс-служба правительства республики.

С 26 по 28 июля Уфу посетят представители более 50 зарубежных стран. Также ожидается руководящий состав правительства и регионов России. На повестке мероприятия будут актуальные вопросы трендов и технологических инноваций, направленные на достижение целей устойчивого развития территорий.

В дни форума Уфа представит автоматическую мобильную систему контроля объектов дорожной инфраструктуры, которая использует нейросетевое видеоаналитическое наблюдение. В процессе инспектирования система регистрирует неудовлетворительное содержание дорожных знаков, информационных указателей, дефектов на автомобильных дорогах и прочих объектов. Зафиксированные данные поступают в систему «СКПДИ», которая предоставляет возможность оцифровывать объекты дорожного и городского хозяйства, что в дальнейшем облегчает и ускоряет процесс инспектирования этих объектов.

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