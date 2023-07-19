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НовостиОбщество19 июля 2023 10:08

Башкирия на форуме «Умный город» представит ряд цифровых решений в городском хозяйстве

Мероприятие пройдет с 26 по 28 июля
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Башкирия на IV Международном форуме по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город – Умная страна»представит ряд цифровых решений в городском хозяйстве. Об этом рассказала пресс-служба правительства республики.

С 26 по 28 июля Уфу посетят представители более 50 зарубежных стран. Также ожидается руководящий состав правительства и регионов России. На повестке мероприятия будут актуальные вопросы трендов и технологических инноваций, направленные на достижение целей устойчивого развития территорий.

В дни форума Уфа представит автоматическую мобильную систему контроля объектов дорожной инфраструктуры, которая использует нейросетевое видеоаналитическое наблюдение. В процессе инспектирования система регистрирует неудовлетворительное содержание дорожных знаков, информационных указателей, дефектов на автомобильных дорогах и прочих объектов. Зафиксированные данные поступают в систему «СКПДИ», которая предоставляет возможность оцифровывать объекты дорожного и городского хозяйства, что в дальнейшем облегчает и ускоряет процесс инспектирования этих объектов.

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