В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся гроз

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии резко испортится погода. Как сообщает МЧС республики со ссылкой на региональных синоптиков, в регионе ожидаются грозы. По их словам, 20 июля Башкирию накроют опасные природные явления.

— Местами по республике ожидаются грозы, на автодорогах ночью и утром местами туман с видимостью 500 м и менее, — говорится в сообщении.

Жителей республики предупреждают и о сильном ветре, который может разбушеваться во время грозы.

Завтра, 20 июля, в Башкирии ожидается 25-градусное тепло. Ночью столбик термометра опустится до +11 градусов.

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