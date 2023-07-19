В Башкирии упростили порядок расторжения соглашений с регоператорами ТКО

Фото: Рустем АХУНОВ

Правительство Башкирии внесло поправки в порядок заключения соглашений с региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации республики.

В документе прописана возможность расторжения соглашения с регоператором в одностороннем порядке, в том числе в случае лишения юридического лица такого статуса по утвержденным правительством страны основаниям. Ранее порядок подразумевал расторжения соглашение либо по соглашению сторон, либо по решению суда в ситуации, когда договоренности были нарушены.

Кроме того, как следует из постановления, в случае прекращения работы регионального оператора, в том числе из-за его отказа осуществлять свою деятельность или в случаях признания конкурсного отбора нового регоператора несостоявшимся, у властей есть право без конкурса присвоить статус регоператора на срок до года другому юрлицу.

Напомним, недавно власти Башкирии лишили статуса регионального оператора компанию «Дюртюлимелиоводстрой», которая занималась вывозом мусора в нескольких районах республики.

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