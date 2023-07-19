Глава Минздрава России похвалил Башкирию за широкое внедрение телемедицинских технологий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы похвалил Башкирию за широкое внедрение телемедицинских технологий.

Выступая с докладом о реализации государственной политики в сфере охраны здоровья, министр отметил важно развития цифровых фельдшеро-акушерских пунктов. По его словам, в ходе телемедицинской консультации пациенты имеют возможность быстрее и без лишних трат получить необходимую помощь от специалистов, нежели когда им приходится посещать обычную больницу.

7 августа в Башкирии состоится российское совещание по модернизации первичного звена, сообщил Мурашко.

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