Фото: Рустем АХУНОВ

Госдума рассмотрит законопроект Башкирии о переносе сроков уплаты имущественных налогов. Об этом рассказала пресс-служба Государственного Собрания республики.

Региональный парламент предлагает перенести срок уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц с 1 декабря на 1 июля. Как объяснил председатель Курултая Константин Толкачев, поступления имущественных налогов физлиц составляют большую долю собственных доходов сельских поселений. По информации Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан», это порядка 40% всех доходов.

В то же время, по мнению спикера парламента, из-за позднего срока уплаты указанных налогов сельские бюджеты лишаются необходимого объема средств для планомерного финансирования расходных обязательств. И такая проблема, отметил Толкачев, существует во многих регионах России.

– Принятие закона положительно скажется на сбалансированности консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, – считают парламентарии Башкирии.

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