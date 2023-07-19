В Башкирии простились с погибшим ветераном Сирии Алмазом Хабибуллиным

Фото: vk.com/neftcity_adm

Сегодня, 19 июля, в башкирском городе Нефтекамск прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Алмазом Хабибуллиным. Об этом рассказала пресс-служба муниципалитета.

Алмаз Айдарович родился 17 сентября 1990 года в Нефтекамске. В 2005-ом окончил среднюю общеобразовательную школу №11. Получил специальность в Нефтекамском профессиональном училище №138, а затем отучился в Казанском национальном исследовательском технологическом университете.

С января 2014 года трижды заключал контракты на прохождение военной службы. Хабибуллин служил в Вооруженных Силах сварщиком, командиром отделения, командиром машины, старшим химиком, радиотелеграфистом и артиллеристом. Принимал участие в военной операции в Сирии, а с июня 2022 года – в спецоперации на территории Украины.

Был награжден медалями «Участнику парада Победы 1945- 2015», Суворова, «Участнику военной операции в Сирии». Указом президента России награжден орденом Мужества.

– Мы скорбим о горькой утрате вместе с родными и близкими, – написала пресс-служба мэрии Нефтекамска.

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