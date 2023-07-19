Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Уфе выросла стоимость организации похорон. Это следует из постановления, подписанного главой городской администрации Ратмиром Мавлиевым.

Стоимость услуг уфимского Комбината специализированного обслуживания по организации и проведению похорон (эконом) выросла до 1,9 тысяч рублей, по организации и проведению похорон (стандарт) – до трех тысяч, по организации и проведению элитных похорон – до восьми тысяч, по организации и проведению кремации с выездом в другой город – до 6,8 тысяч.

Перевозка тела покойного в пределах Уфы обойдется в 2,2 тысяч рублей за час, в пригородную зону – 30 рублей за километр, а в катафалке элитного класса – в восемь тысяч рублей.

За опускание гроба и засыпку могилы потребуют от 1,38 тысяч до 2,6 тысяч рублей.

Стоимость установки мраморного памятника составляет от 2 800 до 3 320 рублей, гранитного – от 3 200 до 4 150 рублей.

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