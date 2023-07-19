В Уфе повысят стоимость проезда на автобусном маршруте №248

фото: ufacity.info

В Уфе с 21 августа повысят стоимость проезда на автобусном маршруте №248. Об этом со ссылкой на частного перевозчика Миназова К. З. 19 июля сообщила мэрия.

Цена поездки для одного человека составит 35 рублей. Такую сумму придется заплатить при наличном и безналичном расчетах, в том числе и единой транспортной картой «Алга».

Как пояснили в администрации, проезд подорожает из-за повышения цен на топливо и запчасти. К тому же, из-за того что тариф нерегулируемый, перевозчик сам решает, как его менять.

Поясним, что автобусы маршрута №248 курсируют между Уфимским ДОКом и улицей Летчиков в Затоне, проезжая через Сипайловскую.

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