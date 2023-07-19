В Башкирии после столкновения с поездом погибла водитель ВАЗ-2107

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня утром, 19 июля, в Архангельском районе Башкирии после столкновения с грузовым поездом погибла женщина. Об этом рассказали пресс-службы ГИБДД и МЧС республики.

Авария случилась на дороге Архангельский-Тавакачево. Согласно одной из версий, 51-летняя женщина за рулем ВАЗ-2107 на железнодорожном переезде Куйбышевской железной дороге возле станции «Приуралье» проехала на красный сигнал светофора и столкнулась с товарняком.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые извлекли из поврежденного автомобиля двух женщин. Одна из них, 51-летняя водитель «семерки», скончалась от полученных травм прямо на месте ЧП. Также пострадала пассажирка автомобиля, ее госпитализировали.

– На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Задержки пассажирских и грузовых поездов нет, – сообщают ведомства.

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