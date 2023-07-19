Водителя ВАЗ-21104 госпитализировали после ДТП с Volkswagen Touareg на трассе Уфа-Оренбург

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера утром, 18 июля, на трассе под Уфой в ДТП пострадал человек. Подробности происшествия рассказала пресс-служба Госавтоинспекции столицы Башкирии.

Авария случилась на дороге Уфа-Оренбург. 37-летний мужчина за рулем ВАЗ-21104 столкнулся с Volkswagen Touareg. В результате случившегося водитель отечественного получил серьезные травмы, медики скорой помощи госпитализировали его в больницу.

По факту произошедшего было начато административное разбирательство.

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