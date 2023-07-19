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НовостиПроисшествия19 июля 2023 5:08

В Башкирии исполнительный директор предприятия погиб от удара током

Трагедия случилась в деревне Щепное
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В Благовещенском районе Башкирии погиб исполнительный директор научно-производственной организации. Об этом рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда республики.

Несчастный случай произошел в минувший понедельник, 17 июля, на бывшей площадке УМПО в деревне Щепное. Во время осмотра трансформаторной 34-летний мужчина получил поражение электрическим током. К сожалению, пострадавшего не удалось спасти.

По факту случившегося ЧП было начато расследование, в ходе которого будут определены обстоятельства и причины происшествия.

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