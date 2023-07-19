В Уфе на строительство высоток в Инорсе выделят 17 млрд рублей

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе подведены итоги торгов на право заключения договора о комплексной застройке квартала в микрорайоне Инорс. Соответствующая информация была опубликована на сайте ГИС «Торги».

Речь идет о территории площадью 25,6 гектара, ограниченной улицами Сельской Богородской, Петрозаводской, продолжением улицы Дунайской и проектируемой улицей. Застройщиком станет компания «Специализированный застройщик — УКЗ №13 КПД», которая входит в уфимский трест «Крупнопанельное домостроение» («КПД»). Организация готова вложить в проект 16,97 миллиарда рублей. За право заключения договора контора заплатит 6,5 миллиона рублей.

На территории планируется возвести до 200 тысяч квадратных метров жилья. Для этого будут 20 многоквартирных домов, 30 частных домов и нежилых строений, а также 82 нежилых объекта. Восемь многоквартирных домов будет сохранено.

На месте старых строений появятся высотки до 25 этажей. Они займут не более 80% территории. Предполагается строительство объектов благоустройства, соцобслуживания, инженерного обеспечения и парковок. Предельный срок реализации проекта составляет 12 лет – с того момента, как будет заключен договор о комплексном развитии территории.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.