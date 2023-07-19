Фото: glavarb.ru

Вчера, 18 июля, глава Башкирии Радий Хабиров ознакомился с ходом создания велопешеходного маршрута «Уфимское ожерелье». Об этом рассказала пресс-служба руководителя региона.

Проект реализуют к 450-летнему юбилею столицы республики, который отметят уже в следующем году. Маршрут протяженностью 70 километров охватит всю береговую линию центрального городского полуострова, он будет состоять из восьми участков, которые проходят по территории шести районов города.

«Уфимское ожерелье», как утверждают власти, создают с целью объединения туристических и рекреационных пространств столицы Башкирии, а также стимулирования развития парковой инфраструктуры и создания зоны активного отдыха.

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