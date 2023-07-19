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НовостиОбщество19 июля 2023 3:35

В Башкирии мобильного оператора оштрафовали на 600 тыс. рублей

В отношении организации было возбуждено административное дело
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии Белорецкая межрайонная прокуратура оштрафовала оператора связи. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Было установлено, что сотовый оператор допустил в свою сеть соединения из другой страны с подменным телефонным номером, который использовал нумерацию, соответствующую российской системе. С помощью звонков с данного номера у местного жителя были похищены 300 тысяч рублей.

По факту случившегося было возбуждено административное дело по статье «Неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть связи в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации». Организация была оштрафована на 600 тысяч рублей.

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