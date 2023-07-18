На трассе в Башкирии опрокинулся грузовой автомобиль FAW J6

Фото: пресс-служба госкомитета РБ по ЧС

В Дюртюлинском районе Башкирии опрокинулся грузовой автомобиль FAW J6. Об этом сообщили в госкомитете РБ по ЧС.

ДТП произошло около села Такарликово. Водитель фуры не справился с управлением и вылетел в кювет. Благодаря системе «ЭРА-ГЛОНАСС» сообщение о ЧП за несколько секунд дошло до спасателей, которые оперативно выехали на помощь водителю.

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