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НовостиПроисшествия18 июля 2023 15:15

В Уфе из пассажирского автобуса во время движения выпал 16-летний подросток

Следователи начали разбирательство
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Иван ВИСЛОВ

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Уфе 16-летний подросток оказался на больничной койке после поездки на автобусе. Юноша выпал из общественного транспорта, когда автобус подъезжал к остановке «Гостиный двор». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Башкирии. Известно, что несчастный случай произошел 17 июля.

— По данному факту следственным отделом по Кировскому району г. Уфа СУ СК России по Республике Башкортостан организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — заявили в ведомстве.

Уточняется, что подросток проходит судебно-медицинскую экспертизу для оценки его физического состояния. Следователи намерены установить обстоятельства и причины произошедшего.

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