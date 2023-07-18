Многодетная жительница Уфы потратила материнский капитал на личные нужды

Прокуратура в судебном порядке обязала женщину вернуть незаконного израсходованные средства материнского капитала Фото: Архив "КП"

Многодетная мать из Уфы обналичила материнский капитал на покупку земли и строительство дома, но потратила деньги на себя. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

По информации ведомства, в 2020 году мать троих детей приобрела участок в Нуримановском районе и намеревалась построить дом, однако за три года на земле так и не появилось никакого строения. К тому же, за это время женщину лишили родительских прав и передали детей отцу.

- Прокурор Ленинского района обратился в суд с заявлением о возврате неосновательно израсходованных средств материнского капитала в размере свыше 466 тыс. рублей, - рассказали в ведомстве.

Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил их в полном объеме.

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