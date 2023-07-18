Более 25 тысяч семей Башкирии оформили выплаты на третьего ребенка

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Башкирии выплаты на третьего ребенка получили 25,7 тысяч семей. Об этом рассказала министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова. По ее словам, на эти цели было выделено 1,5 млрд рублей.

Всего на поддержку многодетных семей направят 3,5 млрд рублей из госбюджета, 590 тысяч рублей из них выделено из бюджета республики.

Напомним, ежемесячная выплата на третьего и последующего ребенка назначается до достижения им трех лет. Размер пособия равен прожиточному минимуму, который на сегодняшний день составляет более 12 тысяч рублей.

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