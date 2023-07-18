64-летняя жительница Башкирии доверилась мошенникам и лишилась 1 млн рублей

В Башкирии 64-летняя жительница Учалинского района лишилась всех сбережений и влезла в долги, доверившись мошенникам. Аферисты обещали пенсионерке легкий и быстрый заработок.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, женщина увидела рекламу о дополнительном источнике дохода в новостной ленте. Не долго думая, она позвонила по указанному номеру, но никто не ответил, однако уже через некоторое время от лжесотрудников крупной компании поступил звонок.

Незнакомец на том конце провода заявил, что женщине необходимо перечислить 20 тысяч рублей и установить приложение на телефон. В первое время пенсионерка видела, как ее кошелек от продаж ценных бумаг растет, а мошенники даже перечисляли денежные бонусы, однако вскоре начались проблемы.

Спустя время аферисты снова вышли на связь и заявили, что сотрудничать с пенсионеркой они больше не желают, поскольку она вкладывает мало денег, а это им не выгодно. Злоумышленники предложили женщине взять кредит на сумму 500 тысяч рублей. Испугавшись потерять дополнительный заработок, заявительница согласилась на их условия и взяла кредит, а затем перевела на указанные мошенниками счета.

На следующий день аферисты рассказали женщине о новых видах заработков и предложили вложить еще 350 тысяч рублей. Пенсионерка заявила, что таких денег у нее нет, но вновь услышала угрозы исключить ее из программы. Испугавшись, жительница Башкирии в очередной раз оформила займ.

Когда женщина попросила консультантов вывести ее деньги, потому что у нее начались финансовые проблемы, ей перестали отвечать. Тогда пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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