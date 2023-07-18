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НовостиОбщество18 июля 2023 12:55

В Уфе озеро Кашкадан очистят от мусора и водорослей

Работы в парке будут проводить в течение нескольких дней
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: пресс-служба мэрии Уфы

Фото: пресс-служба мэрии Уфы

Начавшее цвести озеро Кашкадан начали очищать от водорослей и мусора. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Уфы.

- Для профилактики зарастания водоема и обеспечения комфорта при купании 18 июля специалисты начали очистку дна Кашкадана в Уфе от избыточных водорослей, а также бытового мусора, - говорится в сообщении.

В течение нескольких дней коммунальные работники очистят не только поверхность самого озера, но и прибрежную зону: все растущие у воды растения будут удалены.

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