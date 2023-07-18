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НовостиОбщество18 июля 2023 12:00

Стало известно, когда закончатся дожди в Башкирии

Затяжные дожди в Башкирии продлятся до конца недели
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Затяжные дожди в Башкирии будут идти до конца недели. Такой прогноз озвучили синоптики Башгидрометцентра. По их словам, осадки разной интенсивности ожидаются на всей территории республики.

Вместе с тем, столбик термометра в эти дни поднимется до +26 градусов тепла.

Уже со следующей недели метеорологи ожидают, что дожди отступят и на их место придет сухая и теплая погода.

Добавим, что завтра, 19 июля, синоптики прогнозируют грозы, сильный ветер и дожди. Температура воздуха днем достигнет +25, ночью столбик термометра поднимется до _16 градусов.

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